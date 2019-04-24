أنسامد - 24 أبريل /نيسان - مباراة إنقاذ الموسم.. عنوان يليق بقمة ميلان ولاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا وفي مباراة الإعادة حيث ينص قانون الاتحاد الإيطالي على لعب مباراة واحدة في الدور نصف النهائي وفي حال التعادل تعاد المباراة على ملعب الضيف في المباراة الأولى اللقاء في السان سيرو اليوم سيكون الرابع هذا الموسم التعادل سيطر على نتيجة مباراة الذهاب في الدوري بهدف لمثله والثانية كانت في الكأس على الاولمبيكو وأيضا انتهت بالتعادل ليتواجه الفريقان منذ أسبوعين في إياب الدوري ويحسم ميلان المقابلة لمصلحته بهدف فرانك كيسي وضعية الفريقين على صعيد الدوري معقده بعض الشئ لاتسيو لايزال يقاتل على حظوظ في التأهل لدوري الأبطال برصيد اثنتين وخمسين نقطة قابعا في المركز الثامن بعد خسارته الأخيرة أمام كيفو بينما ميلان الذي يلحم جمهوره برؤية فريقه يعود مجددا لدوري الأبطال فيتواجد رابعا برصيد ستة وخمسين نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن أتلانتا الذي يساويه في النقاط إذا هى قمة انقاذ الموسم فالمتأهل سيصل للنهائي وفي ذات الوقت ضغوطات الدوري ستلقي بظلالها على اللاعبين وحسابات المدربين ستكون معقدة للحفاظ على المخزون البدني وحماية اللاعبين من لعنة الإصابة فيما تبقى من الموسم الأكثر اشتعالا في حكاية خطف ورقة التأهل لدوري الأبطال>