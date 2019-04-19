أرسنال يفوز على نابولي ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

أنسامد 19 إبريل/نيسان - تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي، بهدف دون رد، في إياب ربع النهائي.



وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (36) من ركلة حرة ثابتة.



وكان أرسنال قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في لندن بثنائية نظيفة، ليتأهل الفريق اللندني للدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وسيلعب "الجانرز" في الدور نصف النهائي مع فالنسيا، لتحديد المتأهل منهما إلى المباراة النهائية.



