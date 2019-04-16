تعادل تورينو و كالياري 1-1 في الدوري الممتاز الايطالي

انسامد - 16 ابريل- نيسان - تعادل كل من فريقي تورينو و كالياري
بهدف لكل منهما احرزهما كل من زازا و بافوليتي و ذلك في الاسبوع
الثاني عشر للدوري الممتاز الايطالي.
و بهذه النتيجة يحتل كالياري المركز 37 في منطقة الامان .كان زازا
قد احرز الهدف الاول لتورينو في الدقيقة السابعة و رد عليه
بافوليتي بهدف التعادل بعد 20 دقيقة في تمام الدقيقة 27 بضربة راس
قوية هزت الشباك. و قد اثار هدف بافوليتي الشكوك و لم يحسب الا بعد
عدة دقائق بعد لجؤ الحكم لتقنية الفار..
و قد بدأت المباراة بثلاثة كروت حمراء لطرد لاعبين و عدد كبير من
الانذارات و تعرض لها كل من زازا و بيليجريني و باريلا و كاجليارى
الذي لعب في اخر سبع دقائق من المباراة .