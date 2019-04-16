تعادل تورينو و كالياري 1-1 في الدوري الممتاز الايطالي

انسامد - 16 ابريل- نيسان - تعادل كل من فريقي تورينو و كالياري بهدف لكل منهما احرزهما كل من زازا و بافوليتي و ذلك في الاسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز الايطالي.



و بهذه النتيجة يحتل كالياري المركز 37 في منطقة الامان .كان زازا قد احرز الهدف الاول لتورينو في الدقيقة السابعة و رد عليه بافوليتي بهدف التعادل بعد 20 دقيقة في تمام الدقيقة 27 بضربة راس قوية هزت الشباك. و قد اثار هدف بافوليتي الشكوك و لم يحسب الا بعد عدة دقائق بعد لجؤ الحكم لتقنية الفار..



و قد بدأت المباراة بثلاثة كروت حمراء لطرد لاعبين و عدد كبير من الانذارات و تعرض لها كل من زازا و بيليجريني و باريلا و كاجليارى الذي لعب في اخر سبع دقائق من المباراة .



