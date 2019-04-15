روما يقتنص فوزا صعبا على اودينيزي في الكالتشيو

أنسامد 15 إبريل/نيسان - حقق نادي روما الإيطالي فوزا صعبا على نظيره أودينيزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيدن دجيكو في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.



بهذه النتيجة، وصل نادي روما للمركز الخامس، خلف يوفنتوس ونابولي وإنتر وميلان، برصيد 54 نقطة، بينما أودينيزي ظل في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.



