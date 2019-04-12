أرسنال يهزم نابولي 2- صفر في دور الثمانية بالدوري الأوروبي

الأمم المتحدة: نزوح 9 آلاف شخص منذ بدء اشتباكات طرابلس
الخارجية المصرية: مصر تتابع عن كثب التطورات في السودان
مبادرة سعودية إماراتية لتخفيف معاناة المتضررين في سيول إيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
الازهار تتفتح في كاستيليتشيو وسط ايطاليا
اليوم العالمي للتوحد:مباني ايطاليا تتلون بالازرق
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية