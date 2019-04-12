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أرسنال يهزم نابولي 2- صفر في دور الثمانية بالدوري الأوروبي
    أنسامد 12 إبريل/نيسان - نجح فريق أرسنال الانجليزي في الفوز على نابولي الايطالي بثنائية دون رد في مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أقيمت مساء الخميس على ملعب الإمارات في لندن.

    وسجل هدفي أرسنال كل من الويلزي آرون رامسي في الدقيقة 14 والمدافع السنغالي خالد كوليبالي في الدقيقة 25 بالخطأ في مرمى فريقه.

    ويلتقي الفريقان في إياب دور الثمانية على ملعب "سان باولو" في مدينة نابولي الإيطالية، يوم الخميس المقبل.

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