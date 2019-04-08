راكيتيتش يوافق على اللعب لعملاق إيطاليا

أنسامد - 8 أبريل / نيسان - أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مرونة في مفاوضاته بشأن الإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، ينوي الإنتقال إلى السيدة العجوز، إذا انتهت علاقته بالبارسا في الموسم الحالي.



وأشارت إلى أن راكيتيتش أبلغ يوفنتوس بموافقته على الانتقال إلى صفوفه، مفضلًا السيدة العجوز على عرض إيطالي آخر من إنتر ميلان.



وأوضحت أن اللاعب الكرواتي ينتظر الحصول على عقد محسن من برشلونة، لكن الأمر بات صعبًا بعد أن تعاقد البارسا مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس، بالإنتقالات الماضية.



