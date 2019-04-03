شوماخر الابن ثاني أفضل زمن في أول ظهور بفورمولا1

انسامد - 3 ابريل - نيسان - أعرب مايك شوماخر، عن سعادته بتسجيل ثاني أسرع زمن في أول مشاركة له في سباقات الفورمولا1، وقال إنه "استمتع" بأول رحلة له في سيارة فيراري في تجارب البحرين الرسمية.



ومايك شوماخر( 20 عاما) هو نجل بطل العالم السابق لسبع مرات في سباقات الفورمولا الألماني، مايكل شوماخر.



وأكمل شوماخر الابن، 56 لفة، وكان يمكنه أن يحقق أفضل زمن ويحل في المركز الأول لكنه تأخر بفارق 6. 0 ثانية خلف ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول.



وقال شوماخر إنه وجد سيارة فيراري 2019 "لا تصدق بسبب القوة التي تتمتع بها ولكنها أيضا تتميز بالسلاسة في القيادة".



ومن المقرر أن يخوض ثاني اختبار قيادة له، الأربعاء، على سيارة ألفا روميو.



مثل العديد من السائقين في تجربتهم الأولى لسيارة فورمولا1، قال شوماخر إنه كان "مذهولا بقدرات الفرامل".



ان أسرع وقت لشوماخر أقل بحوالي 2.11 ثانية من زمن السائق تشارلز لوكلير، سائق فيراري في سباق الجائزة الكبرى، يوم السبت.



واستخدم السائق الألماني الإطارات أكثر ليونة بمرتين من إطارات استخدمها لوكلير، لكن أوقات الاختبار لا معنى لها في حد ذاتها، حيث أن الفرق المشاركة لا تكشف عن المواصفات التي تضعها في سياراتها، فمثلا وقت اللفات الحقيقية تختلف أحمال الوقود والإطارات وأنماط المحرك.



وجاء شوماخر متأخرا عن الهولندي فيرستابن، على الرغم من أن الهولندي كان يستخدم الإطارات ذات الدرجتين أصعب.



على نحو غير عادي، تم تعطيل الاختبار بسبب عاصفة مطيرة في منتصف اليوم، على الرغم من أن الحلبة توجد في صحراء البحرين.



