تنس:ابطال العالم في بطولة روما الدولية

انسامد - 2 ابريل - نيسان - يشارك كبار لاعبي التنس في بطولة روما الدولية رقم 76 للتنس و التي ستقام في الفترة من 12 الي 19 مايو القادم و من بينهم اللاعب رقم واحد في العالم ديوكوفيتش و نادال و فيديرير .



تضم البطولة 43 من افضل لاعبي تنس الرجال في العالم بالاضافة الي المصنف الفرنسي تسونجا الذي يحافظ علي مركزه و المصنف الثالث عالم الالماني زيفيريف الذي فاز بالبطولة في 2017 ووصل الي الدور النهائي في 2018.



كما سيشارك النمساوي دومنيك ثيام الخامس علي العالم وقد خرج من قبل نهائي 2017 و الياباني نيشيكوري و النجم ستيفانوس تسيتسيباسو الارجنتيني ديلبوترو.



وأيضًا يشارك "الأسود الشابة" مثل شابوفالوف وأوجر - أليسيم ، بطلان حديثان في سباق "1000" الذيتم تنظيمه في ميامي ، على سبيل المثال لا الحصر.



