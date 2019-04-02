تنس:ابطال العالم في بطولة روما الدولية

انسامد - 2 ابريل - نيسان - يشارك كبار لاعبي التنس في بطولة روما
الدولية رقم 76 للتنس و التي ستقام في الفترة من 12 الي 19 مايو
القادم و من بينهم اللاعب رقم واحد في العالم ديوكوفيتش و نادال و
فيديرير .
تضم البطولة 43 من افضل لاعبي تنس الرجال في العالم بالاضافة الي
المصنف الفرنسي تسونجا الذي يحافظ علي مركزه و المصنف الثالث عالم
الالماني زيفيريف الذي فاز بالبطولة في 2017 ووصل الي الدور
النهائي في 2018.
كما سيشارك النمساوي دومنيك ثيام الخامس علي العالم وقد خرج من قبل
نهائي 2017 و الياباني نيشيكوري و النجم ستيفانوس تسيتسيباسو
الارجنتيني ديلبوترو.
وأيضًا يشارك "الأسود الشابة" مثل شابوفالوف وأوجر - أليسيم ،
بطلان حديثان في سباق "1000" الذيتم تنظيمه في ميامي ، على سبيل
المثال لا الحصر.