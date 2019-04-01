يوفنتوس يهزم إمبولي في الجولة 29 من الدوري الإيطالي

أنسامد في الاول من إبريل/نيسان - فاز فريق يوفنتوس الايطالي على إمبولي بهدف مقابل لا شيء في الجولة 29 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.



أحرز الهدف مويس كين في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، حيث استغل كين تمريرة بالرأس من ماريو ماندزوكيتش ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك إمبولي.



ووصل يوفنتوس للنقطة 78 ليواصل التغريد وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي، ويأتي إمبولي في المركز 17 وله 25 نقطة .



