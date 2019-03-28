ترقب حول استئناف رونالدو التدريب قبل مباراة اجاكس

انسامد - 28 مارس - اذار - تسود حالة من الترقب الساحة الرياضية حول عودة رونالدو الي تورينو بعد تعافيه من تمزق العضلات الذي الم به اثناء مباراة صربيا و البرتغال ..



كان رونالدو قد زار بالامس المركز الطبي المتابع لحالته بالقرب من كونتينيسا حيث يتدرب فريقه.



و تقول صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية انه قبل عودته الي ايطاليا توقف رونالدو في برشلونة لاستشارة احد الاخصائيين في اصابات العضلات.



و كان اول فحص لاصابته قد اظهر ان الاصابة بسيطة في الفخذ الايمن ما يعني انه سيتجاوز الاصابة سريعا و سيشارك في مباراة ربع النهائي في بطولةة اوروبا ضد فريق اجاكس في امستردام يوم 10 ابريل القادم.



