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ترقب حول استئناف رونالدو التدريب قبل مباراة اجاكس
    انسامد - 28 مارس - اذار - تسود حالة من الترقب الساحة الرياضية حول عودة رونالدو الي تورينو بعد تعافيه من تمزق العضلات الذي الم به اثناء مباراة صربيا و البرتغال ..

    كان رونالدو قد زار بالامس المركز الطبي المتابع لحالته بالقرب من كونتينيسا حيث يتدرب فريقه.

    و تقول صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية انه قبل عودته الي ايطاليا توقف رونالدو في برشلونة لاستشارة احد الاخصائيين في اصابات العضلات.

    و كان اول فحص لاصابته قد اظهر ان الاصابة بسيطة في الفخذ الايمن ما يعني انه سيتجاوز الاصابة سريعا و سيشارك في مباراة ربع النهائي في بطولةة اوروبا ضد فريق اجاكس في امستردام يوم 10 ابريل القادم.

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