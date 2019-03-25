إيطاليا تفوز على فنلندا بهدفين في تصفيات الأمم الأوروبية

أنسامد - 25 مارس /آذار - فاز المنتخب الإيطالي لكرة القدم على منتخب فنلندا (2-0) ضمن الجولة الأولى من تصفيات يورو 2020، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب نيو فريولي، في مدينة أوديني الإيطالية لحساب المجموعة العاشرة.



وسجل لإيطاليا، نيكولو باريلا لاعب كالياري في الدقيقة 7 ومويس كين مهاجم يوفنتوس في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.



وأصبح الإيطالي الشاب، مويس كين، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا بقميص المنتخب الإيطالي، ليهز الشباك بعمر الـ19 عامًا و20 يوماً، ليحل خلف بورنو نيكولي الذي سجل بعمر الـ18 عامًا، ويصبح ثاني أصغر لاعب يسجل بقميص الأزوري.



كما أصبح مويس كين أول لاعب من مواليد عام 2000 يسجل بقميص منتخب إيطاليا.



