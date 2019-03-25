ميك شوماخر يختبر فيراري في البحرين

أنسامد 25 مارس / آذار - كشف موقع Motorsport.com أن ميك شوماخر سيجري أول اختبار له في الفورمولا 1 في البحرين في الأسبوع المقبل، حيث سيقود على التوالي سيارة Ferrari SF90 و Alfa Romeo C38.



تشترط القواعد على الفرق تشغيل الناشئين (الذين شاركوا في سباق الجائزة الكبرى أو أقل) في يومين على الأقل من أربعة أيام من الاختبار خلال الموسم، وهذا هو السبب في أن فيراري وألفا روميو سيتشاركان في خدمات شوماخر على مسار صخير ، على الرغم من أنه لم يتم تأكيده من قبل الفرق المعنية.



بدأت مسيرة شوماخر حقا بحصوله على اللقب في F3 Europe العام الماضي، ويستعد العضو الجديد في أكاديمية فيراري للسائقين لاول مرة للسباق في الفورمولا 2 مع فريق بريما.



سيعقد الاجتماع الأول في نهاية هذا الأسبوع في البحرين، وسيقضي شوماخر يوم الاثنين في سكوديريا للتحضير لاختباراته مع فيراري يوم الثلاثاء. وسينضم إلي ألفا روميو ليوم الاختبار يوم الأربعاء.



