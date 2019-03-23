إيطاليا تبحث عن بداية مثالية فى تصفيات يورو 2020 ضد فنلندا

أنسامد - 23 مارس /آذار - يقص منتخب إيطاليا شريط مشواره فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" عندما يستضيف فنلندا فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، السبت بملعب "الفريولي"، فى مدينة "أوديني" الإيطالية، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.



وأوقعت قرعة التصفيات، منتخب ايطاليا فى المجموعة العاشرة بجانب منتخبات فنلندا، وليشتنشتاين واليونان والبوسنة وأرمينيا.



ويتطلع منتخب إيطاليا للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 31 على التوالى فى تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس الأمم الأوروبية، بعدما سبق وأن فاز فى 24 فى أخر 30 مباراة خاضها بالتصفيات، سجل خلالها 56 هدفاً، واهتزت شباكه 14 مرة فقط.



جدير بالذكر أن بطولة "يورو 2020" ستقام فى 12 مدينة مختلفة منتشرة فى أنحاء أوروبا، وهى أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج.



