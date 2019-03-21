عودة ايكاردي للمران مع النيراتزوري

انسامد - 21 مارس - اذار - يستانف اليوم كابتن الانتر السابق ماورو ايكاردي التدريبات مع فريقه بعد تعافيه من اصابة في الركبة و التي ابعدته عن الملاعب منذ 13 فبراير الماضي ..



تمثل عودة ايكاردي بمثابة اعادة دمج ايكاردي في الفريق استعدادا لمباراة لاتسيو انتظارا لعودة لاعبي الفريق القومي الي ميلانو بعد انتهاء فترة راحة الفرق القومية .



يستعد ايكاردي للانضمام للفرقة في الوقت الذي يطلق فيه رسائل تهدئة علي مواقع التواصل الاجتماعي كما وضع علي انستجرام ثلاث صور يرتدي فيها قميص الانتر مما يؤكد علي اقتراب عودة الهدؤ بين الكابتن السابق و ناديه.



كان الصراع على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب انتقادالمدرب الإيطالي مهاجمه علانية.



وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013 كما يمتد تعاقده مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.



