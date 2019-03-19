يويفا يفتح تحقيقا فى احتفال رونالدو أمام أتلتيكو مدريد

أنسامد - 19 مارس /آذار- أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق فى طريقة احتفال كريستيانو رونالدو خلال المباراة التى جمعت بين فريقى يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف فى فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، قبل أن يحتفل بالصعود للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بطريقة غير لائقة أمام جماهير اتلتيكو مدريد.



ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التأديبية باليويفا،الخميس المقبل، لمناقشة الواقعة.



وكان الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قد احتفل بنفس الطريقة بعد فوز فريقه في مباراة الذهاب (2-0) أمام اليوفي. ووقعت غرامة مالية على المدرب قدرها 20 ألف يورو من قبل الاتحاد الأوروبي.



