الإنتر يوجه ضربة ثلاثية لغريمه بالدوري

انسامد - 18 مارس - اذار - حقق فريق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على غريمه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في قمة الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإيطالي.



فقد ميلان المركز الثالث لصالح غريمه إنتر بعدما رفع الأخير رصيده إلى 53 نقطة، في المقابل توقف رصيد الروسينيري عند 51 نقطة ليصبح في المركز الرابع بالترتيب.



المباراة بدأت نارية من جانب الإنتر حيث نجح ماتياس فيسينو في الدقيقة الثالثة أن يسجل هدف التقدم للنيراتزوري بعد تمريرة رأسية من مارتينيز استغلها فيسينو المتواجد أمام المرمى ليضعها في الشباك الخالية.



وكاد لوكاس باكيتا أن يسجل هدف التعادل للميلان في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن سمير هاندانوفيتش حارس الإنتر يتألق ويبعد الكرة قبل دخولها للشباك.



وأنقذ مدافع ميلان دافيدي كالابريا فريقه من استقبال هدف ثاني في المباراة بعدما تدخل وأبعد الكرة من أمام مرمى فريقه بالدقيقة 17.



ومع أول خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز مدافع إنتر ستيفان دي فري هدف النيراتزوري الثاني من كرة رأسية متقنة بعد عرضية من ماتيو يوليتانو.



وفي الدقيقة 67 أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث للإنتر من ضربة جزاء وسط اعتراضات من لاعبي الميلان بعد مطالبتهم حكم المباراة بالعودة لتقنية الفيديو.



الدقيقة 71 شهدت هدف تقليص الفارق لمصلحة الميلان بهدف سجل ماتيو موساكيو بتسديدة من أمام المرمى مستغلاً سوء تمركز مدافعي الإنتر لتصبح النتيجة (3-2).



وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق كاد الهداف البولندي شيشتوف بيونتيك أن يدرك الهدف الثالث للميلان لكن تمر تسديدته جانب المرمى لتظل النتيجة تقدم الإنتر.



