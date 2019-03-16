زيدان يتجه نحو إيطاليا للتعاقد مع ثاني صفقاته الصيفية

أنسامد - 16 مارس /آذار - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مراقبة نادي ريال مدريد لموهبة نادي روما الإيطالي نيكولو زانيولو وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن نادي ريال مدريد بقيادة مدربه العائد من جديد زين الدين زيدان يراقب لاعب الوسط الإيطالي نيكولو منذ أدائه في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي، وتابعه كشافو النادي الملكي في المباراة ضد بورتو على ملعب الأوليمبيكو.



ويسعى نادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيف من أجل إرضاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي وافق على تدريب الملكي رغم سقوط النادي هذا الموسم.



يذكر أن نيكولو زانيولو (19 عاما) بدأ مسيرته في فيورنتينا تحت 17 عاماً ومن ثم انتقل للعب مع فيرتوس إينتيلا وبعدها ذهب لإرتداء قميص إنتر ميلان، ثم انضم لصفوف روما في صيف 2018.



