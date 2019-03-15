Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
إنتر ميلان يودع الدوري الأوروبي بخسارته أمام فرانكفورت
    انسامد - 15 مارس/اذار - ودع فريق إنتر ميلان الإيطالي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف دون رد ، في إياب دور الـ 16 للمسابقة القارية.

    وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بالتعادل السلبي، لينجح الفريق الألماني من خطف بطاقة التأهل على حساب الإنتر.

    سجل هدف فرانكفورت واللقاء الوحيد، اللاعب لوكا جوفيتش في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مع إقتراب الصيف ، 6 من أصل 10 إيطاليين مهووسون بالرياضة

    ألبوم الصور