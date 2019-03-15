إنتر ميلان يودع الدوري الأوروبي بخسارته أمام فرانكفورت

انسامد - 15 مارس/اذار - ودع فريق إنتر ميلان الإيطالي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف دون رد ، في إياب دور الـ 16 للمسابقة القارية.



وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بالتعادل السلبي، لينجح الفريق الألماني من خطف بطاقة التأهل على حساب الإنتر.



سجل هدف فرانكفورت واللقاء الوحيد، اللاعب لوكا جوفيتش في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول.



