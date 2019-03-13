كرستيانو رونالدو يصعد بيوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انسامد - 13 مارس - اذار - أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عقدته لفريق أتلتيكو مدريد بعدما نجح في إقصاء الفريق الإسباني للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم بدوري أبطال أوروبا.



أكد البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، أنه جاء إلى فريق اليوفى من أجل حصد دورى أبطال أوروبا التى غابت عن النادى منذ سنوات طويلة.



أشار النجم البرتغالي فى تصريحات تليفزيونية أن فريق أتليتكو مدريد خصما قويا ويتمتع بقدرات خاصة من النواحى التكتيكية، مشددا على أن فريق يوفنتوس يعد أحد أكبر أندية أوروبا واستطاع التفوق على العديد من الفرق.



وسجل كريستيانو رونالدو هاتريك قاد يوفنتوس للفوز 3/0 والعبور لربع نهائي دوري الأبطال بعدما عوَّض الخسارة ذهابا بنتيجة 2/0 في مدريد.



وفي آخر 6 نسخ من البطولة ودع أتلتيكو مدريد دوري الأبطال 5 مرات عند مواجهة رونالدو، وجاءت البداية في 2013/2014 عندما توج ريال مدريد باللقب على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.



