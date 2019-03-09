روما يواصل ثورته.. إقالة ثالثة بعد المدرب والمدير الرياضي

أنسامد - 9 مارس /آذار / - واصل نادي روما الإيطالي ثورته هذا الأسبوع بمواصلته موجة الإقالات، فبعد الاستغناء عن خدمات مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو لإفساح الطريق لكلاوديو رانييري، وإقالة المدير الرياضي مونشي بالتراضي بعدها بأقل من 24 ساعة.



ووفقا لموقع سبورت إيطاليا نادي روما الإيطالي قام بإقالة ثالثة بالاستغناء عن مدير الخدمات الطبية ريكاردو ديل فيسكوفو، الذي سيغادر بعد سبع سنوات في النادي ، هو والعديد من العاملين الآخرين في اللياقة البدنية.



هذا المساء ، أبلغ المدير الطبي ديل فيسكوفو أيضا من قبل المخرجين ماورو بالدونيسي وغويدو فينغا أنه لن يكون جزأ من موظفي رانييري للمضي قدما.



وكان ديل فيسكوفو في النادي منذ عام 2012، حيث شغل مناصب مختلفة ، وأصبح كبير الأطباء في عام 2015. ووفقًا لـنفس المصدر، تم فصل الطاقم الطبي للفريق بالكامل ، باستثناء مدرب اللياقة البدنية ماوريزيو فانشيني ، الذي وصل الصيف الماضي فقط.



وأعلن نادي روما الإيطالي مساء اليوم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع المدرب كلاوديو رانييري حتى نهاية الموسم خلفاً للمقال أوزيبيو دي فرانشيسكو.



