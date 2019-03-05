الليجا تطلق منافسة عالمية للشركات الناشئة في صناعة كرة القدم

أنسامد - 5 مارس /آذار/ - أطلقت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بالتعاون مع شركة "GSIC"، أكبر منافسة عالمية للشركات الناشئة في مجال صناعة كرة القدم والرياضة والترفيه.



ويسعى المشروع إلى جلب مبتكرين وشركات جديدة بجانب خبراء الليجا والشركة، من أجل جذب المعجبين ووسائل الإعلام.



وتهدف المبادرة إلى تمكين المواهب الرقمية من تطوير صناعة كرة القدم والرياضة والترفيه التي يمكن أن تساعد في مواصلة نمو الليجا في مجال التكنولوجيا والابتكار.



وتمثل خطوة أخرى إلى الأمام في إستراتيجية تشجيع الابتكار كجزء من اتفاقية التعاون بين Microsoft ورابطة الليجا، منذ بدء العمل معا على التحول الرقمي لليجا في ديسمبر 2016.



والمسابقة التي ترعاها الليجا وتديرها GSIC، نتيجة لاتفاقية تم توقيعها في سبتمبر 2018، وتهدف إلى إنشاء بوابة لصناعة الرياضة والترفيه لشركات جديدة حول العالم.



