لاتسيو يحسم ديربي روما بثلاثية في الدوري الإيطالي

أنسامد - 4 مارس /آذار - حسم فريق لاتسيو الايطالي لكرة القدم ديربي العاصمة الإيطالية، بالفوز على فريق روما بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الايطالي.



سجل أهداف اللقاء كل من المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو (ق12) والمهاجم تشيرو إيموبيلي (ق73) من ركلة جزاء، ودانيلو كاتالدي (ق89).



بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.



