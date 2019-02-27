نابولي يقدم عرضًا مغريًا لإيكاردي نجم إنتر

انسامد - 27 فبراير - شباط - قدم نادى نابولي قدم عرضًا مغريًا لماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأضاف لموقع الإيطالي أن نابولي عرض على إيكاردي راتبًا سنويًا، يبلغ 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليونين كمكافآت.



وكانت واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، قد طالبت إدارة إنتر براتب قدره 10 ملايين يورو، يشمل المكافآت، من أجل التوقيع على عقد جديد.



لكن الموقع قال إن إنتر ميلان، يميل إلى بيع إيكاردي ليوفنتوس، حيث يعد النادي الوحيد في الكالتشيو، القادر على دفع الـ110 ملايين يورو، التي يستطيع النيراتزوري الحصول عليها، من أي نادٍ غير إيطالي، مقابل التخلي عن مهاجمه.



