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سامبدوريا يفوز على كالياري بهدف نظيف في الدوري الإيطالي
    انسامد - 25 فبراير / شباط - فاز فريق سامبدوريا على ضيفه كالياري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويجي فيراريس، في إطار منافسات الأسبوع الـ 25 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

    أحرز هدف المباراة اللاعب فابيو كوالياريلا من ضربة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

    وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 36 نقطة في المركز التاسع ، بينما توقف رصيد كالياري عند 24 نقطة في المركز الـ 14.

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