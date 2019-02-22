رونالدو: أملك خمسة ألقاب وأتلتيكو مدريد صفر

اليمن: التحالف ينفذ إنزالاً جوياً للأسلحة دعماً لقبائل حجور
مهاجرو ديتشوتي يطالبون بتعويضات من إيطاليا
مساهل:الجزائر لا تدخر أي جهد في استتباب الاستقرار في المنطقة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مصر:جداريات مستوحاة من العصرالحجري الحديث في سفارةإيطاليا
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان
مهرجان مصارعة الهجن في تركيا
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية