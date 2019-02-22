رونالدو: أملك خمسة ألقاب وأتلتيكو مدريد صفر

انسامد - 22 فبراير / شباط - قال كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إنه يمتلك خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد يملك صفرا.



جاءت تصريحات كريستيانو رونالدو بعد نهاية مباراة الفريقين في دوري الأبطال مساء الأربعاء، حيث خسر يوفنتوس بهدفين نظيفين أمام مضيفه على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية.



وأظهرت اللقطات رونالدو وهو يشير بأصابعه الخمسة لجماهير أصحاب الأرض بعد هتافات الجماهير ضده وهتافات بشأن تهربه الضريبي.



وواصل رونالدو هجومه في منطقة اللقاءات الصحفية بعد المباراة، حيث صورته الكاميرات وهو يكرر نفس الإشارة ويقول: "أنا أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو يملك صفرا".



