روما يهزم بورتو بهدفين فى ذهاب دوري أبطال أوروبا

انسامد - 13 فبراير - شباط - تمكن فريق روما من تحقيق الفوز ضد بورتو البرتغالي ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب الأوليمبيكو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



تقدم نيكولو زانيولو، لروما في الدقائق 70 و76، فيما سجل أدريان لوبيز ألفاريز، هداف بورتو الوحيد بالمباراة بالدقيقة 79.



ويحل روما ضيفًا على بورتو، بملعب الدراجاو، في السادس من شهر مارس المقبل، في لقاء الإياب.



روما بقيادة دي فرانشيسكو المدير الفني لروما، اعتمد على اللعب بطريقة "4-3-3"، فلعب برباعي في خط الخلف، أمامهم الثلاثي كريستانتي، دي روسي وبيليجريني، بينما لعب زانيولو والشعراوي في الجناحين الأيمن والأيسر، وكان دجيكو المهاجم الصريح.



على الجانب الأخر، حاول بورتو الخروج بأقل الخسائر من المباراة، فلم يقدم الفريق مباراة تليق بالحدث، وغابت خطورته التي ظهرت على فترات متباعدة، بعدما حاول الفريق الاستحواذ بشكل سلبي على الكرة، بينما ترك نصف الشوط الثاني تمامًا لروما، لينجح أصحاب الأرض في معاقبة الفريق البرتغالي.



