انطلاق مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

انسامد - 12 فبراير - شاط - تعود الإثارة اليوم الثلاثاء إلى الملاعب الأوروبية، حيث تنطلق مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



في ملعب الأولمبيكو، يستقبل نادي العاصمة الإيطالية روما نظيره البرتغالي بورتو في ثاني مواجهات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى "مسرح الأحلام" ملعب أولد ترافورد الذي سيشهد قمة مثيرة بين مانشستر يونايتد وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي.



وتستمر المواجهات الأوروبية غدا حيث يستضيف توتنهام الإنجليزي فريق بروسيا دورتموند الألماني على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية.



وفي ذات التوقيت، يواصل حامل اللقب للأعوام الثلاثة الماضية، ريال مدريد مسيرة الدفاع عن التاج الأوروبي عندما يحل ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي في ملعب "يوهان كرويف أرينا".



