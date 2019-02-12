انطلاق مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

اجتماع 60 دولة في وارسو اليوم لردع إيران
صحف عربية: هل مؤتمر وارسو مؤامرة علي القضية الفلسطينية
بريطانيا تبحث مع دول الخليج إبرام اتفاق تجارة بعد بريكست
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مصر:جداريات مستوحاة من العصرالحجري الحديث في سفارةإيطاليا
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان
مهرجان مصارعة الهجن في تركيا
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية
بطولة قطر للتنس "قطر أوبن" : السويسري واورينكا ضد الأسباني باوتيستا