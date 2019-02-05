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الايطالية صوفيا جودجيا بطلة العالم للتزلج علي الجليد
    انسامد - 5 فبراير - شباط - فازت الايطالية صوفيا جودجيا بالميدالية الفضية في بطولة العالم للتزلج علي الجليد في منافسات السوبر جي و سبقتها في الترتيب الامريكية ميكايلا شيفرين .

    وقد حققت صوفيا الفوز باللقب الرابع لها علي مستوي العالم و الاول في الانضباط السريع .

    عانت بطلة العالم الإيطالية في الألعاب الأولمبية الشتوية للعام الماضي صوفيا جوجيا من الإصابات ومن ثم حققت الميدالية الذهبية في التزحلق على الجليد في بطولة الالعاب الاوليمبية الشتوية للعام الماضي .

    و في اطار نفس البطولة حققت لاعبات ايطاليات مراكز متفرقة ..ناديا فرانشيني في المركز الخامس..وفرانشيسكا مارساليا في المركز السابع ..و فيديريكا برينيوني بالمركز العاشر.

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