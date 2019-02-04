يوفنتوس يتعثر أمام بارما في الدوري الإيطالي

أنسامد - 4 فبراير/ شباط - اقتنص فريق بارما تعادلا مثيرا من مضيفه فريق يوفنتوس 3 /3 في إطار المرحلة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتقلص فارق النقاط بين يوفنتوس ونابولي الوصيف لتسع نقاط.



سجل رونالدو الهدفين الأول والثالث ليوفنتوس في الدقيقتين 36 و66 بينما أحرز دانيلي روجاني بالهدف الثاني في الدقيقة 62.



وسجل انتونيو باريلا الهدف الأول لبارما في الدقيقة 64 ثم أضاف الإيفواري كواسي جيرفينيو الهدف الثاني في الدقيقة 74.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خطف جيرفينيو هدف التعادل القاتل لبارما.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن نابولي الوصيف.



