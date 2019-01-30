العين الإماراتي يفسخ تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران

أنسامد - 30 يناير /كانون الثاني - أعلن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي إنهاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي زوران ماميتش، وذلك بالتراضي، بعد عامين قضاهما المدرب مع النادي الإماراتي.



وقال العين في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": العين يكلف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد مدربه زوران ماميتش بالتراضي.



وأوضح نادي العين أنه تم تكليف المدرب الكرواتي، زيلجيكو سوبيتش، والطاقم الفني المعاون له، بمهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم "مؤقتاً"، بعد فسخ عقد مواطنه زوران ماميتش وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.



