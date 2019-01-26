أعمال التطوير باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

أنسامد - 26 يناير /كانون الثاني/ - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم /السبت/، أعمال الصيانة والتطوير الجارية في ستاد القاهرة، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019.



ووجه وزير الشباب والرياضة - خلال جولته التفقدية اليوم /السبت/ - بسرعة إنجاز الأعمال الجارية بالاستاد ليكون على أتم الاستعداد لاستضافة البطولة الأكبر فى أفريقيا، والمقرر أن تستضيفها مصر في يونيو القادم.



ويقوم وزير الشباب والرياضة بعدة جولات تفقدية لمختلف الاستادات، التى من المقرر أن تستضيف مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير بها.



وكانت مصر قد تنافست مع جنوب أفريقيا على حق تنظيم النسخة الـ32 من بطولة الأمم الأفريقية في الفترة ما بين 15 يونيو و13 يوليو القادمين.. وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) في 8 يناير الجاري فوز مصر بتنظيم البطولة.



جدير بالذكر أن الكاميرون كانت قد فازت بشرف تنظيم الدورة في 2014 بالقاهرة، إلا أن (كاف) عاد وسحب الاستضافة منها في 30 نوفمبر 2018 لعدم جاهزية ملاعبها.



