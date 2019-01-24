مصر تهزم تونس 30 / 23 فى كأس العالم لكرة اليد

انسامد - 24 يناير - كانون ثاني - فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره التونسى بنتيجة 30 / 23 فى إطار ختام الدور الرئيسى بكأس العالم رقم 26 بالدنمارك ضمن المجموعة الثانية .



شهدت المباراة تألق كلا من أحمد الاحمر و كريم هنداوى حارس المرمى الذى تصدى لأكثر من هدف محقق للمنتخب التونسى و معه يحيى الدرع و كريم أيمن . إنتهى الشوط الأول بنتيجة 15 / 10 لصالح المنتخب المصرى فى شوط شهد تالق ملحوظ للثنائى محمد ممدوح هاشم و أحمد الأحمر، ليرتفع رصيد مصر إلى 3 نقاط فى المجموعة الثانية محتلة المركز الخامس قبل لقاء النرويج و المجر الذى سيحدد المراكز بشكل كبير .



ويقع منتخب مصر فى الدور الرئيسى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من الدنمارك والسويد والنرويج والمجر وتونس .



كان منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام نظيره النرويجى 32 /28 ثم الدنماركى 26 /20 على التوالى فى أول وثان لقاءات الدور الرئيسى.



الصورة للاعب المصري يحيي عمر