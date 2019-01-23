مصر:الإيطالي "جيانلوكا روتشي" حكما لمباراةالزمالك وبيراميدز

انسامد - 23 يناير - كانون ثاني - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز، غدا الخميس، إلى الحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي.



جاء إسناد تحكيم المباراة لحكم أوروبي بناء على طلب نادي بيراميدز بإسناد تحكيم مبارياته مع الأندية الأخرى لحكام أجانب.



ويخوض فريق الزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس، مواجهة مهمة أمام بيراميدز بقيادة حسام حسن، في الثامنة مساء غد الخميس على استاد (بترو سبورت) في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز.



ويسعى الفريق الأبيض للحفاظ على صدارة جدول المسابقة، فيما يسعى بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن لتحقيق الفوز لإثبات قدرته على الصراع بشراسة على التتويج باللقب هذا الموسم، خاصة بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 2 / 1، والاقتراب من الزمالك المتصدر.



