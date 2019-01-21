محمد صلاح يواجه خطر الإيقاف

انسامد - 21 يناير - كانون ثاني - يظل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أبرز عناصر الريدز منذ انطلاق الموسم الماضي، وهو هداف الفريق في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن محمد صلاح، يهدد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم تألقه في مباريات الريدز.



وأوضحت أن صلاح اتهم عدة مرات بالغوص داخل منطقة الجزاء من أجل التحايل على الحكام للحصول على ركلات جزاء، آخرها ضد كريستال بالاس، بالمباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (4ـ 3).



وأضافت أن صلاح كان بطلاً في الفترة الأخيرة في العديد من القرارات المثيرة للجدل، مشيرة إلى أنه إذا استمر في الغوص داخل المنطقة، فإنه يخاطر بالتعرض للإيقاف لمدة مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وختمت الصحيفة بأن ليفربول، يحتاج صلاح بشدة للفوز في المباريات المقبلة، وغيابه عن مواجهتين قد يؤدي لخسارة فريقه فيهما، مما سيفتح الباب أمام مانشستر سيتي لاعتلاء الصدارة.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الـ56 نقطة.



وسجل صلاح 16 هدفا في أول 23 جولة بمنافسات البريمييرليج، ليتصدر قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه هاري كين (توتنهام) وبيير إيميريك أوباميانج (آرسنال).



