ماراثون الدراجات للشباب العربى تحت سفح الاهرامات

أنسامد - 19 يناير /كانون الثاني/ - قاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة، ماراثون الدراجات للشباب العربى الذى نظمته الوزارة صباح اليوم السبت، تحت سفح الأهرامات ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى التى يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



شارك فى الماراثون مجموعة من الشباب العربى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بمصر من مختلف الدول العربية، ووفد شباب سعودى ممثلا عن الاتحاد السعودى للدراجات ووفد شباب سودانى.



وأشاد الوزير بالبرامج والمشروعات المتنوعة التى تتضمنها فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربى"، ومنها ماراثون الدراجات، مثنيا على حرص الوفود العربية على المشاركة فى تلك الفعاليات التى تقوم الوزارة بتنظيمها فى أفضل صورة لتحقيق النجاح المنشود لها على مختلف المستويات.



وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على نشر ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وجعلها محوراً أساسياً فى مختلف البرامج العربية المشتركة التى يتم تنفيذها على مدار العام، بالتنسيق مع وزراء الشباب والرياضة العرب.



وأهدى الوزير درعاً تذكارياً لرؤساء الوفود العربية المشاركة فى الماراثون تقديراً لهم، وتأكيداً على روابط الأخوة التى تجمع بين مصر والدول العربية الشقيقة.



