رونالدو يسجل في جدة ويقود يوفنتوس إلى "اللقب الأول"

انسامد - 17 يناير - كانون ثاني - أحرز كريستيانو رونالدو هدفا قاد به فريقه يوفنتوس للفوز على ميلان، ليحقق بطل الدوري الإيطالي لقب كأس السوبر المحلية، في مباراة استضافتها مدينة جدة السعودية مساء الأربعاء.



وتلقى رونالدو، الذي انتقل ليوفنتوس الصيف الماضي قادما من ريال مدريد، تمريرة عرضية من ميراليم بيانيتش، حولها برأسه في مرمى جانلويجي دوناروما حارس ميلان في الدقيقة 61، مسجلا هدف اللقاء الوحيد.



وخاض ميلان اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74، بعد طرد فرانك كيسي بعد تدخله العنيف.



والبطولة هي الأولى ليوفنتوس في الموسم الجاري، كما أنها اللقب الأول لرونالدو مع "السيدة العجوز"، فيما لا يزال ينافس الفريق على 3 جبهات، هي الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا.



وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حضورا جماهيريا غفيرا، وأجواء تنظيمية ممتازة، أشاد بها النجم البرتغالي بعد اللقاء.



