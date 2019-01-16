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السعودية:استعدادات لنهائي كأس السوبر الايطالي
    انسامد - 16 يناير - كانون ثاني - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى جدة وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    ويخوض "اليوفي"، اليوم نهائي كأس السوبر الإيطالي في مواجهة فريق "إي سي ميلان" على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

    وتأتي المباراة التي يترقبها عشاق كرة القدم في العالم، كأحد أهم وأبرز الأحداث والفعاليات الرياضية النوعية المتنوعة التي تستضيفها وتنظمها الهيئة العامة للرياضة في السعودية على ملاعبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

    وأتمت الهيئة جميع الترتيبات الخاصة بهذا الحدث الرياضي الكروي العالمي ، حيث مكنت له عدة فرق عمل متخصصة لإظهاره بالصورة المتمي
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