الأهلي يسافر إلى الجزائر ضمن دوري أبطال إفريقيا،

انسامد - 15 يناير - كانون ثاني - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة في التاسعة صباح اليوم متجهة إلى الجزائر، استعدادا لخوض مباراة شبيبة الساورة يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى المارد الأحمر للفوز بها، من أجل تصدر المجموعة والعمل على حسم بطاقة الصعود إلى الدور التالي مبكرا.



ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلي إلى الجزائر نحو 4 ساعات، على أن تستقل البعثة الحمراء طائرة أخرى (طيران داخلي) فور وصولها إلى مطار هواري بومدين، من أجل الوصول مدينة بشار، التي تستضيف المباراة وتبعد عن العاصمة نحو 950 كم.



وكان الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، أعلن قائمة مكونة من 19 لاعبا هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمد شريف وأحمد حمودي وناصر ماهر ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي وميدو جابر وإسلام محارب، سافروا اليوم مع البعثة.



وقام طبيب الأهلي قبل السفر بتحذير اللاعبين من برودة الجو وإنخفاض درجات الحرارة في الجزائر خلال الوقت الحالي، حيث طالبهم باصطحاب الملابس الثقيلة، تجنبا لإصابة أي منهم بنزلة برد، خلال الرحلة.



ويحصل لاعبو الأهلي على راحة عدة ساعات في فندق الإقامة عقب الوصول، على أن يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم بأحد الملاعب القريبة من الفندق، حيث من المقرر أن يتدرب الأهلي اليوم وغدا بأحد الملاعب الخاصة، على أن يؤدي مرانه يوم الخميس على الملعب الذي يستضيف المباراة.



