اصابة بنزيمة تضع ريال مدريد في مأزق

انسامد - 14 يناير - كانون ثاني - تعرض مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، إلى إصابة على مستوى اليد اليسرى خلال لقاء فريقه أمس الأحد ضد ريال بيتيس لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.



وعاد الفريق المدريدي من أرض مضيفه بيتيس بنقاط المباراة الثلاث، بعدما سجّل البديل داني سيبايوس هدفًا متأخرًا من ركلة حرة مباشرة، مدريد دخل اللقاء من دون أبرز نجومه للإصابات أو الإيقاف وأبرزهم كان جاريث بيل، فاسكيز، كروس، وماركو أسينسيو.



إصابة بنزيمة دقّت ناقوس الخطر داخل الفريق، لا سيّما أنه المهاجم الوحيد في الوقت الحالي المتاح للمدرب سانتياجو سولاري، في ظل إصابة جاريث بيل وعدم اكتمال لياقة البورتريكي الأصل ماريانو دياز البعيد كل البُعد عن المشاركة في المباريات.



وحل لاعب الكاسيا، كريستو، بديلًا لبنزيمة أمس حيث أظهر مستويات طيبة مقارنة بعمره وخبراته القليلة للغاية في ملاعب الليجا.



التقارير الإسبانية أكدّت أن المهاجم الفرنسي خضع لفحوصات طبية فجر اليوم، وكشفت عن تعرضه إلى كسر في الإصبع الصغير باليد اليسرى، وعلى إثره قد تتم عملية جراحية في الساعات القليلة القادمة من أجل كسب مزيد من الوقت.



"اضطر كريم للمغادرة لأنه لم يكن على ما يُرام، لقد شعر بكثير من الألم"، مدرب الفريق سانتياجو سولاري.



وبنسبة تفوق 70% فإن اللاعب سيغيب عن لقاء العودة بثمن نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء القادم أمام ليجانيس، وهو ما سيمنحه فرصة للاستشفاء خاصة مع فوز ريال مدريد بالذهاب بثلاثية نظيفة وعدم حاجته الماسة لخدمات مهاجمه.



