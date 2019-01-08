مصر تفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

انسامد - 8 يناير - كانون ثاني - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 إلى مصر بعد سحبها من الكاميرون، بسبب تأخر استعداداتها لتنظيم الحدث القاري. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لـ "كاف" اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السنغالية (داكار) بحضور 20 عضوا وغياب عضوين، حيث اعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور بسبب ظروف المرض، والآخر تم إيقافه من قبل، حيث تنافست مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.



وحضر اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السنغالية داكار 20 عضوًا وغاب عضوان حيث اعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور بسبب ظروف المرض والآخر تم إيقافه من قبل، حيث تنافست مصر مع جنوب أفريقيا على استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، وحصلت مصر على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت. وتقام بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة. يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم أفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وأخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها المنتخب الوطني على اللقب الخامس في تاريخه.



