اليوم في دكار..منتخب نجوم إفريقيا ضد منتخب السنغال

انسامد - 7 يناير - كانون ثاني - كل نجوم إفريقيا سيلتقون في السابعة بتوقيت جرينتش مساء اليوم على ملعب واحد لأول مرة في التاريخ.



مباراة الأساطير .. منتخب نجوم إفريقيا ضد منتخب السنغال 2002 كشفت تقارير إعلامية أفريقية عن قائمة نجوم القارة السمراء المشاركين فى المباراة الاستعراضية التى تجمع بين نجوم أفريقيا ومنتخب السنغال، الذى نجح فى الوصول للدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وذلك بالعاصمة السنغالية "داكار".



وذكرت صحيفة "Africans Got Football" على "فيس بوك" أن قائمة نجوم أفريقيا ضمت الثنائى المصرى محمد أبوتريكة وحازم إمام.



وجاء أبرز المشاركين من أساطير القارة السمراء فى المباراة الاستعراضية كالتالى: صامويل إيتو - ديديه دروجبا - باتريك مبوما - محمد أبو تريكة - حازم إمام - نور الدين نايبت - جوزيف أنطوان بيل مايكل ايسيان - كانو - جورج وايا - كانوتيه.



جدير بالذكر أن السنغال تستعد لاستضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" المحدد لها الثلاثاء المقبل، ويتنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى على الفوز بجائزة أفضل لاعب مع السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.



الصورة للاعب ..دروجبا