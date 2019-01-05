Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
بطولة"برزبين":الروسي "ميدفيديف" يتأهل لمنافسات الدور النهائي
    أنسامد - 5 يناير /كانون الثاني/ - صعد لاعب التنس ، الروسي دانييل ميدفيديف ، إلى منافسات الدور النهائي من بطولة "برزبين" الاسترالية للتنس ، وذلك بفوزه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا - بمجموعتين نظيفتين - في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم /السبت/ .

    وقد واجه اللاعب الروسي ، ميدفيديف صعوبة كبيرة في انتزاع المجموعة حيث فاز بيجة "7-6" ثم أضاف لصالحه المجموعة الثانية بنتيجة "6-2" ليلتقي في منافسات الدور النهائي ، اللاعب الياباني كي نيشيكوري - الفائز بدوره على الفرنسي جيريمي شاردي.

    وفي نصف نهائي السيدات، حققت اللاعبة ، كارولينا بليسكوفا ، الفوز على منافستها الكرواتية دونا فيكيتش ، بمجموعتين بنتيجة "6-3" و"6-4" لتلحق بالأوكرانية ليسيا تسورينكو في النهائي ، بعد إقصائها اليابانية نعومي أوساكا.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    سوريا: ترامب يمنح أربعة أشهر لسحب القوات
    فيديو

    سوريا: ترامب يمنح أربعة أشهر لسحب القوات

    ألبوم الصور