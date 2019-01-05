بطولة"برزبين":الروسي "ميدفيديف" يتأهل لمنافسات الدور النهائي

أنسامد - 5 يناير /كانون الثاني/ - صعد لاعب التنس ، الروسي دانييل ميدفيديف ، إلى منافسات الدور النهائي من بطولة "برزبين" الاسترالية للتنس ، وذلك بفوزه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا - بمجموعتين نظيفتين - في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم /السبت/ .



وقد واجه اللاعب الروسي ، ميدفيديف صعوبة كبيرة في انتزاع المجموعة حيث فاز بيجة "7-6" ثم أضاف لصالحه المجموعة الثانية بنتيجة "6-2" ليلتقي في منافسات الدور النهائي ، اللاعب الياباني كي نيشيكوري - الفائز بدوره على الفرنسي جيريمي شاردي.



وفي نصف نهائي السيدات، حققت اللاعبة ، كارولينا بليسكوفا ، الفوز على منافستها الكرواتية دونا فيكيتش ، بمجموعتين بنتيجة "6-3" و"6-4" لتلحق بالأوكرانية ليسيا تسورينكو في النهائي ، بعد إقصائها اليابانية نعومي أوساكا.



