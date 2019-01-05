بطولة"برزبين":الروسي "ميدفيديف" يتأهل لمنافسات الدور النهائي

أنسامد - 5 يناير /كانون الثاني/ - صعد لاعب التنس ، الروسي
دانييل ميدفيديف ، إلى منافسات الدور النهائي من بطولة "برزبين"
الاسترالية للتنس ، وذلك بفوزه على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا -
بمجموعتين نظيفتين - في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم
/السبت/ .
وقد واجه اللاعب الروسي ، ميدفيديف صعوبة كبيرة في انتزاع المجموعة
حيث فاز بيجة "7-6" ثم أضاف لصالحه المجموعة الثانية بنتيجة "6-2"
ليلتقي في منافسات الدور النهائي ، اللاعب الياباني كي نيشيكوري
- الفائز بدوره على الفرنسي جيريمي شاردي.
وفي نصف نهائي السيدات، حققت اللاعبة ، كارولينا بليسكوفا ، الفوز
على منافستها الكرواتية دونا فيكيتش ، بمجموعتين بنتيجة "6-3"
و"6-4" لتلحق بالأوكرانية ليسيا تسورينكو في النهائي ، بعد إقصائها
اليابانية نعومي أوساكا.