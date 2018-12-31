بعثة مصر للإسكواش تغادر لبريطانيا لبطولة العالم للناشئين

انسامد - 31 ديسمبر - كانون اول - غادرت القاهرة بعثة مصر للإسكواش متوجهة إلى لندن فى طريقها إلى مدينة برمنجهام البريطانية للمشاركة فى فعاليات بطولة العالم للناشئين التى تبدأ الأربعاء القادم وحتى السادس من يناير المقبل ..



تعد هذه البعثة الأكبر فى تاريخ مشاركات مصر فى فعاليات الإسكواش بالخارج حيث تضم البعثة 54 لاعبا ولاعبة برئاسة " أشرف قناوى " نائب رئيس الإتحاد المصرى للإسكواش حيث أنهت البعثة إجراءات سفرها إلى لندن ومنها إلى مدينة برمنجهام البريطانية حيث تقام فعاليات النسخة 93 لبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين ..



وتضم البعثة إلى جانب 54 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى 12 مدربا، و10 مدربين من خارج البعثة، التى يبلغ عدد أفرادها 106 أفراد وذلك لمنافسة أفضل لاعبى الإسكواش من جميع أنحاء العالم حيث يتنافس فيها أكثر من 750 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة عبر عشر فئات عمرية من تحت سن الحادية عشرة إلى أقل من 19 سنة ..



يذكر أن اللاعب المصرى " مصطفى عسل "هو حامل لقب هذه البطولة عن نسختها الماضية للناشئين تحت سن 17 عاماً، فيما يحمل "أحمد وليد راشد "لقب البطولة تحت سن 11 عاماً بينما تحمل عن الفتيات " أمنية عرفى" لقب النسخة الماضية لبطولة العالم لناشئى الإسكواش تحت سن 11 سنة ..



