ملعب مدينة زايد الرياضية.. تحفة عالمية على أرض عربية

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول / - يستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية، المباراة الختامية للمنتخب السعودي في مرحلة المجموعات لكأس أمم آسيا 2019، التي تنطلق شهر يناير المقبل في الإمارات.



ويقع الاستاد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويتسع لاستقبال أكثر من 43 ألف مشجع وافتتح في عام 1980 وتم تجديده قبل 9 سنوات.



ويضم الاستاد مناطق مخصصة للقاءات الإعلامية، وغرف مخصصة للاعبين والحكام، ويضم 1436 مقعدا للضيوف و277 مقعدا للإعلاميين. ويستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية 8 مباريات في كأس آسيا 2019، بما فيها مباراة الافتتاح التي تجمع بين الإمارات والبحرين في الخامس من شهر يناير.



وتقام أربع مباراة أخرى على هذا الملعب خلال مرحلة المجموعات، تجمع بين العراق وفيتنام، والهند مع الإمارات، وسلطنة عمان ضد اليابان، بالإضافة إلى مواجهة السعودية وقطر. ويستضيف الملعب مباراة واحدة في دور الـ 16 وأخرى في دور الثمانية بالإضافة إلى المباراة النهائية للبطولة في الأول من فبراير المقبل.



