كلوب:صلاح لاعب عالمي ومستواه في تطور مستمر

انسامد - 25 ديسمبر - كانون اول - أكد المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب من طراز عالمي ويتطور باستمرار في ضوء تغيير مركزه ولاسيما بعد تعافيه من إصابته في الكتف بنسبة 100%.



وقال كلوب -في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نقلها الموقع الرسمي لليفربول إن "صلاح لاعب عالمي، لكن كنا نعلم بأن علينا انتظار هذه اللحظة عندما يصبح كل شيء على ما يرام، وهو ما تحقق بالفعل قبل أسابيع قليلة وهو أمر جيد".



وأضاف المدرب الألماني أن أداء صلاح تطور مع تأقلمه في مركز مختلف قليلا في فريق ليفربول هذا الموسم، وذلك بعدما سجل 14 هدفا حتى الآن ليتصدر هدافي الريدز وكان من بينها الهدف الذي أحرزه في مرمى وولفرهامبتون واندررز يوم الجمعة الماضي.



وتابع "نحتاج صلاح كلاعب يربط بين زملائه كذلك وذلك جزء مهم للغاية من لعبنا لكنه لا يزال يمتلك نفس الإرادة والسرعة. فسرعته في الأمتار الأخيرة مبهرة. ويعد لاعبا هاما للغاية في مسألة إنهاء الهجمات بوجه عام وترتيبنا وتنفيذنا لها".



وأشار مدرب ليفربول إلى أنه "بالطبع هو لا يزال لاعبا شابا بما يكفي للقيام بمزيد من الأشياء فيما يتعلق بأسلوب اللعب. ليس بالنسبة للسرعة أو للإنهاء وإنما بخصوص اللعب بين الخطوط وكذلك الاحتفاظ بالكرة لكن كل هذا يحتاج لأنه تكون بلياقة كاملة وهي المشكلة الوحيدة التي عانى منها "مو" في بداية الموسم حيث كان هناك جزء من جسمه في حالة غير مثالية".



وأوضح كلوب في حديثه للصحفيين قائلا "إذا ذهب أحدكم إلى المكتب وكتفه ليس سليما بنسبة 100% فربما لا يكون باليد التي يكتب بها ويكون الأمر جيدا، لكن إذا ما كان الشخص لاعب كرة قدم محترف فهذا يقلل مستواه بنسبة 10 إلى 15%".



