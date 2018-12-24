تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أنسامد - 24 ديسمبر/ كانون الأول - تأهل نادي الأهلي المصري لدور الستة عشر "مرحلة المجموعات" لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، رغم هزيمته صفر - 1 أمام مضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.



واستفاد الأهلي من فوزه 2 - صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ليتأهل بمجموع اللقاءين 2-1 إلى دور المجموعات بالبطولة.



وسجل ديدييه ليبري هدف جيما أبا جيفار الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 الثاني للكونفيدرالية الأفريقية يوم 28 ديسمبر الجاري.



