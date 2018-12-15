الكاف يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

أنسامد - 15 ديسمبر / كانون الأول/ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قائمة اللاعبين المرشحين لتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 التي يمنحها الكاف كل عام.



ويتصدر القائمة اللاعب المصري نجم ليفربول محمد صلاح الذي توج بنسختها الماضية، ويعتبر أبرز المرشحين للتتويج بها هذا العام أيضا، وضمت القائمة أيضا لاعب مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز الذي توج بالجائزة عام 2016 إضافة إلى مدافع يوفنتوس المغربي مهدي بن عطية.



كما ينافس نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني على اللقب، إضافة إلى نجم ارسنال الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ، ومن ارسنال أيضا تواجد في قائمة الأفضل أفريقيا النيجيري اليكس ايوبي.



أما من الدوري الهولندي فتواجد في القائمة الأفريقية نجم اياكس امستردام السنغالي اندري اونانا.



في أندية القارة السمراء تواجد ثلاثة لاعبين فقط هم نجم الترجي التونسي بطل أفريقيا، وهداف دوري الأبطال أنيس البدري ولاعب الأهلي المصري وليد سليمان ونجم ماميلودي صن داونز دينيس اونيانغ.



