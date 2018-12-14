صلاح ومحرز في القائمة المختصرة لأفضل لاعب أفريقي

أنسامد - 14 ديسمبر/ كانون الأول - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم / الجمعة / القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في القارة في 2018 وضمت محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر وزميله في النادي الإنجليزي ساديو ماني، مهاجم السنغال ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.



وضمت القائمة النهائية كلاً من محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الانجليزي ووليد سليمان صانع لعب نادي الأهلي المصري ومهدي بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادي يوفنتوس الإيطالي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، ورياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



كما ضمت القائمة أيضا أنيس البدري لاعب منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، وأليكس ايوبي لاعب منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي وأندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون ونادي أياكس أمستردام الهولندي، وأوباميانج لاعب منتخب الجابون ونادي أرسنال الانجليزي، ودينيس أونيانجو حارس منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018، في الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لكرة القدم المقرر إقامته في الثامن من يناير القادم بالعاصمة السنغالية داكار.



الصورة: محمد صلاح