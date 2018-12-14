رسمياً .. مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية

أنسامد - 14 ديسمبر/ كانون الأول - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في شهر يونيو، وذلك بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.



وكان الاتحاد الإفريقي قد سحب تنظيم أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية قبل انطلاق البطولة بأكثر من 6 أشهر.



وقال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات صحفية إن مصر جاهزة لاستضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب.



وأضاف :"‬ليس لدينا مشاكل في استضافة البطولة ولا خوف من أزمة الجمهور، خاصة أنه عندما يكون لدينا بطولة كبرى مثل أمم أفريقيا بالتأكيد سيكون حضور الجمهور أساسيا".



