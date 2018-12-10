محمد صلاح يتنازل عن جائزة أفضل لاعب بمباراة بورنموث لـميلنر

انسامد - 10 ديسمبر - كانون اول - أهدى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث، التي فاز بها بعد تسجيله لهاتريك قاد به فريقه للفوز برباعية نظيفة إلى زميله جيمس ميلنر.



واحتفل «ميلنر» في مباراة اليوم بخوضه 500 لقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما هنأه عليه زميله المصري أمام كاميرا قناة «سكاي سبورتس»، أثناء اللقاء الذي أجرته القناة معهما عقب المباراة.



كذلك كشف «صلاح» عن إهدائه للجائزة لزميله تقديرًا منه لما حققه ووجه له التهنئة على رقمه الجديد، فيما أكد أنه يتمنى أن يفوزا معًا وباقي زملائهما بشئ ما هذا الموسم، على حد قوله.



ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 ليتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" متساوياً مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال.



هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة ليتصدر جدول ترتيب "البريميرليج" بفارق نقطة عن السيتى .



